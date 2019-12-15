Американка из-за ошибки банка стала богаче на $37,2 млн

15 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

Продавщица обувного магазина в городе Даллас (штат Техас) разбогатела в результате ошибки, допущенной коммерческим банком LegacyTexas. Ошибка была исправлена в течение полутора дней, сообщил телеканал KTVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рут Баллун решила проверить состояние денежных средств на своем банковском счете, завершив смену в магазине Roma Boots, специализирующемся на торговле непромокаемой женской обувью. Женщина обнаружила, что разбогатела более чем на $37,2 млн. "Я надеялась на то, что кто-то на самом деле подарил нам эти миллионы", - заявила телеканалу американка, увязав такие надежды с приближающимся католическим Рождеством.

Рут рассказала о произошедшем мужу и решила навести справки в самом банке. В LegacyTexas заявили, что произошла техническая ошибка, и поспешили исправить ее. "Я побывала миллионером и даже сделала скриншот [баланса банковского счета в онлайн-кабинете], чтобы иметь возможность потом [с доказательством] рассказать о случившемся", - продолжила американка.

"Первым делом я собиралась заплатить десятину, потом - пожертвовать часть денег и инвестировать оставшееся в недвижимость", - поделилась она своими планами. Женщина призналась, что надеялась получить денежное вознаграждение за своевременную помощь банку в выявлении серьезной ошибки.

"10 декабря наша клиентка внесла на депозит денежные средства в иностранной валюте. Ввиду колебаний курсов все переводы в иностранной валюте должны вноситься в нашу систему вручную в резервном офисе. Наш представитель допустил ошибку при заполнении граф транзакции", - пояснили телекомпании CBS в LegacyTexas. Банк заверил, что эта ошибка была бы оперативно выявлена и устранена даже без помощи продавщицы обувного магазина.

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