В США заявили, что не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком

16 декабря 2019 07:51 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил в понедельник в ходе визита в Южную Корею, что Вашингтон не устанавливает крайних сроков для переговоров о денуклеаризации с Пхеньяном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У США нет "дедлайна". У нас есть цель - реализовать договоренности, достигнутые между двумя лидерами (президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном - прим. ТАСС) на историческом саммите в Сингапуре", - цитирует Бигэна агентство Yonhap.

По его данным, спецпредставитель США также отметил, что Соединенные Штаты намерены продолжать переговоры, несмотря на отсутствие существенного прогресса. Соответствующее заявление Бигэн сделал на пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

Стивен Бигэн находится в Южной Корее с официальным визитом 15-17 декабря. В понедельник он должен встретиться с президентом страны Мун Чжэ Ином.

8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019-го закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

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