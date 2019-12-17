В США самолет United Airlines совершил вынужденную посадку

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший в понедельник рейс по маршруту Сан-Диего - Чикаго, совершил вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке (штат Нью-Мексико) из-за возгорания двигателя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник телекомпания CNN, разместившая на своем сайте сделанное одним из пассажиров видео, на котором заметно пламя, вырывающееся из двигателя.

Ссылаясь на представителя авиакомпании, CNN сообщила, что при посадке никто не пострадал и пассажиры этого рейса были отправлены в Чикаго другим самолетом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.