Спикер Палаты представителей США пригласила Трампа выступить с посланием к Конгрессу

21 декабря 2019 03:33 (UTC+04:00)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила в пятницу президенту Дональду Трампу официальное приглашение выступить 4 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам американского законодательного органа. Документ распространила пресс-служба Пелоси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В духе уважения к нашей конституции я приглашаю вас выступить перед обеими палатами Конгресса во вторник, 4 февраля 2020 года", - отмечается в письме.

Трамп принял приглашение Пелоси, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. "Президент Дональд Трамп принял приглашение спикера выступить с посланием "О положении страны" 4 февраля 2020 года", - отметил он.

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. В нынешнем году Трамп выступил с таким посланием 5 февраля.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Болсонару заявил, что США не будут вводить пошлины на сталь из Бразилии
Другие страны 04:54
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Торонто
США 04:08
США направили Китаю официальное приглашение на переговоры по контролю над вооружениями
США 00:38
Си Цзиньпин: договоренности Китая и США по первой фазе торговой сделки выгодны всему миру
Китай 20 декабря 22:09
В Пентагоне заявили об очень высоком уровне боевой готовности из-за КНДР
США 20 декабря 21:37
Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО
США 20 декабря 21:16
Лента новостей
Болсонару заявил, что США не будут вводить пошлины на сталь из Бразилии
Другие страны 04:54
Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии
Европа 04:32
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Торонто
США 04:08
ООН надеется, что Совбез сможет решить вопрос о гуманитарной помощи Сирии
В мире 03:56
В Турции в ходе операции задержан опасный террорист
Турция 03:08
В Узбекистане перед парламентскими выборами наступил день тишины
Узбекистан 02:36
В Индии шесть человек погибли во время протестов
Другие страны 02:22
Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель - диверсифицировать экономику за счет ненефтяной промышленности и сельского хозяйства
Политика 02:06
В Бразилии выдвинули обвинения в адрес экс-президента Парагвая
Другие страны 01:57