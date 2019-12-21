Спикер Палаты представителей США пригласила Трампа выступить с посланием к Конгрессу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила в пятницу президенту Дональду Трампу официальное приглашение выступить 4 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам американского законодательного органа. Документ распространила пресс-служба Пелоси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В духе уважения к нашей конституции я приглашаю вас выступить перед обеими палатами Конгресса во вторник, 4 февраля 2020 года", - отмечается в письме.

Трамп принял приглашение Пелоси, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. "Президент Дональд Трамп принял приглашение спикера выступить с посланием "О положении страны" 4 февраля 2020 года", - отметил он.

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. В нынешнем году Трамп выступил с таким посланием 5 февраля.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность.

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