В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле

21 декабря 2019 23:33 (UTC+04:00)

Не менее пяти человек погибли и 13 пострадали в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе, сообщается в Twitter пожарной службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар разгорелся ночью в трехэтажном здании мотеля, прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили "людей, свисающих из окон второго этажа", несколько человек выпрыгнули из здания.

Первоначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших, пятеро из которых находились в критическом состоянии. Позднее число жертв возросло до пяти. Никто из пожарных не пострадал.

Было начато расследование, чтобы установить причины возгорания.

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