Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Трампу

6 января 2020 21:36 (UTC+04:00)

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в сенате по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я пришел к заключению, что если сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это", - говорится в опубликованном в понедельник на его сайте заявлении.

Ранее Болтон неоднократно отказывался от дачи показаний в палате представителей конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов. В сенате же большинство принадлежит республиканцам.

Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу. Сенат, где большинство удерживают однопартийцы Трампа из Республиканской партии, должен провести процесс. Однако демократы пока не передали обвинения в сенат и не назначили группу конгрессменов, которая должна выступить на процессе в качестве обвинителей. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пока не будет передавать статьи импичмента в сенат, а будет добиваться "честного процесса".

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