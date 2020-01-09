Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США

9 января 2020 23:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США, не дожидаясь ноябрьских выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года.

"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа (Джо) Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп повторил, что санкции против Ирана могут "закончится очень быстро". "Но хотят они этого или нет - на их усмотрение, не на мое", - добавил президент США.

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