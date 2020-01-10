Дональд Трамп допустил, что Иран при нанесении удара пытался минимизировать ущерб для США

10 января 2020 11:21 (UTC+04:00)

Американский президент Дональд Трамп не исключает, что Иран при нанесении ракетного удара по базам в Ираке пытался избежать значимого ущерба для США. Об этом глава Белого дома заявил в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были очень рады, когда узнали, что никто не погиб и даже не пострадал", - сказал он. Как констатировал Трамп, при ударе какие-либо важные для США цели не были поражены. "Возможно, они не желали их поразить, либо произошло что-то другое", - добавил американский лидер, говоря об иранских властях.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео выразили уверенность в том, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военных.

Трампу во время интервью также был задан вопрос о том, будет ли он в случае новых ударов со стороны Ирана консультироваться с Конгрессом США перед принятием решения об ответных шагах. "Нам нужно иметь возможность делать то, что необходимо", - ответил американский лидер. "Нам нужно сохранить президентские полномочия. Надо иметь возможность принимать решение за секунды", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран допустит к расследованию катастрофы Boeing все заинтересованные стороны
Политика 11:35
Глава МИД Франции считает, что Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года
Европа 11:22
Франция готова помочь в расследовании крушения украинского лайнера в Иране
Европа 11:09
В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном
США 10:56
Туркменистан и Иран обсудили вопросы сотрудничества в транспорте
Транспорт 09:45
Дональд Трамп допустил, что может подписать соглашение о первой фазе сделки с Китаем 15 января
США 09:36
Лента новостей
Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
Культура 11:40
Иран допустит к расследованию катастрофы Boeing все заинтересованные стороны
Политика 11:35
Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
Стиль 11:32
СНГ обнародовало сроки открытия миссии наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане
Политика 11:24
Белорусская авиакомпания открыла рейсы в Казахстан
Транспорт 11:23
Глава МИД Франции считает, что Иран может создать ядерное оружие в ближайшие два года
Европа 11:22
Нуман Куртулмуш: Началась необъявленная третья мировая война
Турция 11:18
В бакинских школах функционируют более 980 подготовительных групп
Общество 11:15
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 11:09