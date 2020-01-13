Мнучин заявил, что США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти

13 января 2020 04:48 (UTC+04:00)

Американские власти проводят консультации с официальными лицами Китая, чтобы прекратить поставки нефти из Ирана в КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Вашингтон к настоящему времени путем введения санкций уменьшил доходы, которые Иран получает от продажи нефти, "вероятно, более чем на 95%". По словам Мнучина, в настоящее время значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.

"Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента", - сообщил министр. По его словам, китайские государственные компании больше не покупают иранскую нефть. Как отметил Мнучин, США "находятся в тесном взаимодействии" с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Мнучин отметил, что ранее США ввели санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров
США 05:15
США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме
США 03:58
Помпео возмущен обстрелом иракской авиабазы
США 02:51
Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа
США 02:10
В Иране создали рабочую группу в связи со сбитым самолетом
Политика 00:01
Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД
Европа 12 января 21:56
Лента новостей
В США заявили, что не снимут санкции с Ирана до начала переговоров
США 05:15
Гвардиола выбрал лучшего между Агуэро и Месси
Спорт 04:24
США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме
США 03:58
Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут встретиться в Москве
Другие страны 03:29
Помпео возмущен обстрелом иракской авиабазы
США 02:51
"Ювентус" обыграл "Рому" и вышел на первое место в чемпионате Италии по футболу
Спорт 02:35
Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа
США 02:10
Главы МИД и Минобороны России и Турции обсудят Ливию и Ближний Восток
Россия 01:48
Два человека получили ранения в результате нападения в Манчестере
Европа 01:25