Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала Fox News, что Иран сейчас находится под максимальным давлением, он подавляется и будет вынужден сесть за стол переговоров.

"Советник по нацбезопасности предположил сегодня, что санкции и протесты "подавляют" Иран, заставят его идти на переговоры. На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих", - написал Трамп в Twitter.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.

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