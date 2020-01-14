США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск

США будут сотрудничать с властями Ирака, чтобы, возможно, уменьшить присутствие американских войск в стране, сохранив при этом интересы Штатов, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Как в конечном итоге будет выглядеть ситуация с нашими войсками, будет решено в Ираке. Мы будем работать вместе с должным образом избранными лидерами в Ираке, чтобы прийти к решению", - заявил Помпео в ходе выступления в Стэнфордском университете.

"Я думаю, что мы можем достичь обе цели - уменьшить наше присутствие и уменьшить наш риск, в то же время продолжая достигать наши цели в регионе, в том числе в Ираке", - добавил он.

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