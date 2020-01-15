Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

15 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть опускаются в среду утром после публикации Американским институтом нефти (API) данных о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 64,31 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до 58,05 доллара за баррель.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в США за неделю по 10 января поднялись на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,2 миллиона баррелей, дистиллятов — увеличились на 6,8 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за период не изменились, сообщил институт.

В это же время аналитики прогнозируют, что запасы за неделю снизились на 0,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Во вторник вечером минэнерго США сообщило, что ожидает в текущем году уровень добычи на отметке в 13,3 миллиона баррелей в сутки, что выше оценки ежемесячного краткосрочного прогноза, опубликованного месяцем ранее. В 2021 году ведомство ожидает добычу нефти на уровне в 13,71 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг мировой торговли. Позднее в среду, как ожидается, США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения. Согласно заявлению главы американского минфина Стивена Мнучина, США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, поэтому ожидания по торговле страны влияют на прогнозы по спросу на нефть.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток
Другие страны 08:43
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
США 07:25
В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке
Другие страны 07:02
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
США 06:19
Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом превысило 40 человек (Обновлено)
США 05:16
США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин
Китай 05:02
Лента новостей
В прошлом году в связи с коррупцией были задержаны на месте преступления 19 человек - Кямран Алиев
Общество 10:41
"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 10:35
Агентство по туризму обратилось к туркомпаниям Азербайджана в связи с вирусом в Китае
Азербайджан 10:25
Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии (ВИДЕО)
Энергетика 10:13
Кадровое изменение в Главном управлении полиции Баку
Общество 10:11
Центробанк Узбекистана провел аукцион по размещению облигаций
Финансы 10:04
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Рост объема золотовалютных резервов отмечен в Казахстане
Бизнес 10:01
Курс маната по отношению к мировым валютам на 15 января
Финансы 10:00