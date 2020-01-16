Цены на нефть растут после подписания первой части торговой сделки США и КНР

16 января 2020 10:05 (UTC+04:00)

Нефть дорожает в четверг утром после того, как США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, в рамках которого Пекин согласился увеличить закупки ряда услуг и товаров у Штатов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69%, до 64,44 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,73%, до 58,23 доллара за баррель.

Подписание первой части торговой сделки США и КНР состоялось в Вашингтоне в среду вечером. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Согласно договору, Китай обязан увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, включая и энергоносители. По словам Трампа, ожидается только две фазы соглашения, и переговоры по второй части сделки начнутся "в ближайшее время".

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новости по торговле страны отражаются на ожиданиях по спросу на нефть.

"Поскольку сделка является лишь перемирием без значительного снижения пошлин, влияние (торгового соглашения) остается ограниченным", — считают аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер. Эксперты вместе с этим ожидают новой эскалации торговой напряженности в текущем году.

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