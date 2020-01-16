В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак

Вооруженные силы США не планируют покидать Ирак, Вашингтон ведет переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака", - отметил он, добавив, что США "все еще ведут консультации с иракской принимающей стороной" по поводу пребывания американских войск в стране.

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