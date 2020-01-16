США дали определенный срок на завершение сделок, попадающих под действие новых санкций против Ирана

16 января 2020 23:31 (UTC+04:00)

Власти США предоставили 90 дней на завершение сделок с компаниями, попадающими под действие новых секторальных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина, передает Trend, со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе власти США объявили об ужесточении санкционного режима против Тегерана. В частности, американский президент Дональд Трамп подписал указ, который, помимо прочего, позволяет вводить ограничительные меры против физических и юридических лиц, связанных с рядом секторов иранской экономики, в числе которых строительство, текстильная промышленность, горное дело.

"У лиц, участвующих в операциях, которые могут подпасть под санкции в соответствии с указом 13902 в отношении строительного, горнодобывающего, промышленного и текстильного секторов иранской экономики, есть период в 90 дней <...>, чтобы свернуть сделки, не попадая [в течение этого времени] под действие рестрикций. <...> Этот период <...> истекает 9 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Запрет распространяется и на иностранные финансовые учреждения.

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