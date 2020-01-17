США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР

17 января 2020 21:01 (UTC+04:00)

США внесли в санкционный список бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США внесли бригадного генерала КСИР Хасана Шавапура в список визовых санкций. Генерал Шавапур совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов", - сказал он в ходе брифинга.

Хук добавил, что иранский военный несет ответственность за расправу над "148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года".

По его словам, в госдеп США по специально созданному каналу поступили более 88 тысяч рекомендаций со стороны иранского народа по тому, кого стоит внести в санкционный список.

"Мы продолжим рассматривать всю информацию, которую мы получаем от иранского народа, и мы продолжим привлекать больше официальных лиц Ирана к ответственности за нарушения прав человека", - отметил высокопоставленный дипломат.

Хук также заявил, что США "призывают свои посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранской диаспорой". "Очень важно проводить с ними встречи, заслушивать их обеспокоенности, и делиться с ними нашей стратегией и внешней политикой. Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США", - сообщил он.

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