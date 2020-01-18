SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon

18 января 2020 01:58 (UTC+04:00)

Испытание системы эвакуации пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта состоится в субботу на мысе Канаверал во Флориде, НАСА будет вести прямую трансляцию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Испытание системы спасения, которая позволяет вернуть экипаж на Землю в случае аварии, является одним из ключевых этапов для допуска нового аппарата к пилотируемому запуску. Ранее в декабре систему эвакуации своего корабля Starliner успешно испытала компания Boeing. Она наряду со SpaceX создает пилотируемый корабль по заказу НАСА.

"Этот тест покажет, что Crew Dragon может защитить экипаж даже в маловероятной экстренной ситуации на старте", - сообщила компания SpaceX за несколько дней до испытания.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon запланирован на 16.00 мск субботы с космодрома на мысе Канаверал. По замыслу организаторов тестового полета, система эвакуации будет активирована до окончания 1,5 минуты полета ракеты-носителя, двигатели которой будут заглушены для имитации аварийного старта. После этого должны включиться двигатели пилотируемой капсулы, чтобы отвести ее на безопасное расстояние от "аварийной ракеты". Их импульс позволит капсуле подняться на высоту порядка 42 километров, после чего будет сброшен грузовой отсек корабля, а капсула, где в будущем будут находиться пилоты, вернется на Землю. Посадка корабля ожидается в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды приблизительно через 10 минут после старта.

В ходе предстоящего испытания, как сообщило НАСА, помимо технической готовности системы спасения корабля к пилотируемым стартам, планируется отработать технику поиска, спасения и возвращения на Землю экипажа на случай его аварийного возвращения. Содействие в этом традиционно будут оказывать специалисты военной авиации США.

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