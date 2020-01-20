Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.

Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иметь хорошие отношения с Китаем - это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах", - сказал американский президент.

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