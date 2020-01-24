Госдеп подтвердил, что с 24 января ужесточает правила выдачи виз беременным

Власти США с 24 января вводят новые правила выдачи виз беременным женщинам. Это следует из официального уведомления Госдепартамента, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа "B", - говорится в документе.

Как поясняется в уведомлении, теперь, если у сотрудника консульства будут основания полагать, что заявитель родит ребенка во время своего пребывания США, будет считаться, что основной целью подачи запроса на визу этим заявителем является получение американского гражданства его будущим ребенком. Чтобы опровергнуть эти подозрения, проситель визы должен будет привести веские доводы в пользу того, что он преследует в своей поездке в первую очередь другие цели. При этом исключения могут быть сделаны для тех, кто сможет доказать, что Соединенные Штаты являются для них наиболее приемлемым местом для рождения ребенка в связи с необходимостью получения определенного медицинского обслуживания из-за осложнений во время беременности.

В Белом доме отметили, что данные меры помогут пресечь преступную деятельность и необходимы "для обеспечения общественной безопасности, национальной безопасности и целостности иммиграционной системы [США]".

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего такие случаи, когда семьи из-за рубежа незаконным или законным путем специально прибывают для рождения ребенка в США, чтобы тот мог получить американское гражданство.

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