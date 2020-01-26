Сенатор США предложил переименовать электронного помощника в автомобилях Tesla

26 января 2020 04:53 (UTC+04:00)

Американский сенатор Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) полагает, что компании Tesla следует изменить название системы электронного помощника водителя в ее автомобилях, а также внести в нее ряд доработок. Об этом законодатель заявил в субботу по итогам проведенных им и его подчиненными проверок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о системе Autopilot. Представители Tesla подчеркивают, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

"В Autopilot есть изъяны, но я думаю, что опасность можно преодолеть", - приводит агентство Bloomberg слова Марки, который входит в сенатский комитет по торговле, науке и транспорту. Как он пояснил, название системы вводит водителей в заблуждение. У них создается ошибочное впечатление, что управление автомобилем можно в полной мере доверить компьютеру. Изменение названия может помочь исправить проблему, считает законодатель.

Марки также отметил, что Tesla следует представить дополнительные функции, призванные проконтролировать, что водитель следит за дорогой при включенной системе Autopilot.

Марки и несколько других сенаторов из его комитета в мае 2018 года направили ряд запросов в Tesla с целью получения информации о системе электронного ассистента в ее машинах. Autopilot в последние годы все чаще подвергается в США пристальному вниманию и критике. Оборудованные данной системой автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом.

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