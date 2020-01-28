Facebook ограничил поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса

Компания Facebook ввела ограничения на поездки своих сотрудников в Китай в связи с распространением коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

Сообщается, что соответствующие меры вступили в силу в понедельник и касаются поездок, в которых нет крайней необходимости. Если сотрудник все же должен поехать в Китай, ему требуется специальное разрешение по поездку.

Кроме того, по словам источников, сотрудники Facebook в Китае, а также те, кто недавно вернулся из КНР, получили указания работать из дома.

Как отмечает агентство, ограничения на поездки могут негативно повлиять на работу аппаратного подразделения компании, которое работает с такими устройствами, как гарнитура виртуальной реальности Oculus. Работа там предполагает частые командировки в Китай, где инженеры и менеджеры наблюдают за разработкой продуктов, а также встречаются с поставщиками.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.