Маас и Помпео обсудили конфликты в Ливии, Ираке и Афганистане

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и будущее НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в МИД ФРГ.

"От Ливии, минуя Ирак, до Афганистана и будущего НАТО - глава МИД Хайко Маас говорит с госсекретарем США Помпео об актуальных вызовах и конфликтах на Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщается на официальной странице МИД ФРГ в соцсети Twitter.

"Даже если Европа должна проявить больше ответственности, нам и в будущем нужно участие наших американских партнеров", - говорится в сообщении.