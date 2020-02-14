Маас и Помпео обсудили конфликты в Ливии, Ираке и Афганистане
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и будущее НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в МИД ФРГ.
"От Ливии, минуя Ирак, до Афганистана и будущего НАТО - глава МИД Хайко Маас говорит с госсекретарем США Помпео об актуальных вызовах и конфликтах на Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщается на официальной странице МИД ФРГ в соцсети Twitter.
"Даже если Европа должна проявить больше ответственности, нам и в будущем нужно участие наших американских партнеров", - говорится в сообщении.
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