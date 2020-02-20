Блумберг готов платить по $2,5 тыс. в месяц за похвалы в соцсетях

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг привлекает пользователей социальных сетей, готовых за $2,5 тыс. в месяц продвигать его кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, на начальном этапе подобные услуги миллиардеру будут оказывать порядка 500 человек из штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, от соискателей работы требуется ежедневно публиковать на своих страницах в социальных сетях сообщения в поддержку Блумберга, а также заниматься агитацией среди своих друзей и знакомых посредством СМС. 20-30 часов такой работы в неделю оплачиваются по тарифу $2,5 тыс. ежемесячно, указывает газета.

По оценкам издания, на такой шаг Блумберг пошел в преддверии первичных выборов, которые пройдут 3 марта в Калифорнии. Если такая форма агитации будет успешной, подчеркивает The Wall Street Journal, она в течение предвыборной гонки может быть применена и в других штатах. При этом, по оценкам газеты, она может стоить Блумбергу "миллионы долларов".

Миллиардеру принадлежит 88% компании Bloomberg LP, выручка которой в прошлом году увеличилась на 5,7%, достигнув около $10,5 млрд. Эта медийная компания предоставляет новости и данные порядка 325 тыс. клиентов.

Политик вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает $64 млрд. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.