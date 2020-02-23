В США с 24 февраля начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт

Американская администрация сможет с 24 февраля ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт), ужесточающие процедуру для тех иностранцев, которые будут полагаться на государственные пособия. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Верховный суд США в пятницу отверг последний иск, требовавший блокировки действия этих правил на территории штата Иллинойс. "Мы довольны решением Верховного суда, который в пятницу вечером снял последние судебные запреты на претворение в жизнь правила "обузы для общества". В результате этого министерство внутренней безопасности сможет начать выполнение этих правил с понедельника", - отмечается в заявлении.

В январе Верховный суд также проголосовал в поддержку властей США, разрешив им ввести в действие правила на остальной территории США. Ранее распоряжение, которое должно было вступить в силу с середины октября 2019 года, блокировал суд в Нью-Йорке.

В соответствии с предложенными правилами, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карты будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу". То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".