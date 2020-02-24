Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд. Американский лидер выступал в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я с радостью хочу объявить, что завтра (25 февраля) наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил глава Белого дома. Его выступление транслировалось в эфире телеканала NDTV.
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