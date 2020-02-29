США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии

США взаимодействуют с Турцией и рассматривают варианты оказания ей помощи в Сирии в связи с атакой на ее военных в Идлибе, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой госдепа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты взаимодействуют с нашими турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции", - говорится в заявлении.

Госсекретарь обвинил президента Сирии Башара Асада, Россию и Иран в том, что "их действия препятствуют установлению прекращения огня на севере Сирии". "Атаки должны быть прекращены, гуманитарный доступ должен быть предоставлен, и политическое решение должно быть достигнуто в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - добавляется в заявлении.

Кроме этого, Помпео принес соболезнования Турции в связи с гибелью ее военных. "Мы выражаем соболезнования правительству Турции в связи с гибелью (турецких военных). Соединенные Штаты осуждают это нападение самым решительным образом", - заявил Помпео.