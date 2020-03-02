Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

США 2 марта 2020 21:49 (UTC+04:00)
Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов

Apple согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, которые предъявили этой американской компании коллективный иск за умышленное замедление работы этих устройств с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Оно изложило проект мирового соглашения Apple и истцов. Последние объединяют владельцев смартфонов iPhone 6, 6Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE с операционной системой iOS 10.2.1, а также моделей iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий, действовавших до 21 декабря 2017 года. Истцы утверждают, что их мобильные устройства связи после обновления программного обеспечения стали работать существенно хуже. Таким образом создавалось превратное впечатление, что вполне годные смартфоны нуждаются либо в смене батареи, либо в замене на новые.

Как поясняет агентство, Apple отрицает обвинения в свой адрес и объясняет ухудшение функционала старых iPhone изменением температуры, высокой нагрузкой на индивидуальные устройства и иными издержками эксплуатации смартфонов. Компания заверяет, что оперативно устраняла выявленные недостатки в обновляемых ОС.

Согласно публикации, Apple готова выплатить каждому истцу по $25 компенсации. Ее суммарный объем должен быть не ниже $310 млн, но не выше $500 млн. Проект мирового соглашения подлежит одобрению судьи Эдварда Давилы округа Сан-Хосе (штат Калифорния).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире.

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