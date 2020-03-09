Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), который должен был начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение, - сказал директор турнира Томми Хаас. - Мы готовы провести турнир в другую дату и изучим варианты".

Общий призовой фонд турнира должен был составить $18,5 млн.