США начали вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с движением "Талибан". Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней", - отметил офицер.

Командование ВС США в Афганистане "принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против "Аль-Каиды" и "ИГ в Хорасане" (группировка, являющаяся ответвлением организации "Исламское государство", ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана". "USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал", - заключил Леггетт.