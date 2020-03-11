Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение

Стэнфордский университет, один из самых авторитетных в США, временно переходит на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Стэнфорд начнет весеннюю четверть вовремя, но мы будем использовать виртуальное обучение вместо очных занятий до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении президента университета Марка Тессье-Лавиня, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что весенняя четверть начнется 30 марта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.