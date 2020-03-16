В Нью-Йорке закроют кинотеатры, концертные залы и школы из-за коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подпишет распоряжение о временном закрытии школ, ночных клубов, кинотеатров и концертных залов в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это решение вступает в силу 17 марта, сообщил в воскресенье градоначальник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ночные клубы, кинотеатры, небольшие театры и концертные залы должны быть закрыты. Распоряжение вступает в силу во вторник, 17 марта, в 09:00 [16:00 мск]", - написал в Twitter де Блазио. Он подтвердил заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о временном прекращении занятий во всех средних школах мегаполиса с 16 марта. "Мы собираемся приступить к удаленному обучению в цифровом формате в понедельник, 23 марта, и сделаем все возможное, чтобы помочь детям", - обещал мэр.

"Наш город столкнулся с беспрецедентной угрозой, на которую мы должны ответить в духе военного времени", - заявил де Блазио.