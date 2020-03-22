В США зафиксирован значительный рост спроса на оружие из-за коронавируса

Полиция ряда американских штатов и частные компании зафиксировали значительное увеличение объемов продажи огнестрельного оружия и боеприпасов на территории страны в свете распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным им оценкам, в феврале в крупном американском сетевом магазине Ammo.com ("Эммо.ком") выросла выручка на 309% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году. Общий объем транзакций вырос на 222%. Представители магазина отметили, что такое увеличение данных показателей является беспрецедентным.

Как отмечается в публикации, согласно подсчетам полиции Вирджинии, в январе в этом штате 64 тыс. человек прошли проверки биографии, которые являются обязательными при покупке огнестрельного оружия. В этом же месяце 2019 года такие проверки были проведены в отношении 39,3 тыс. человек.

Согласно оценкам правоохранительных органов штата Колорадо, за минувшую неделю было проведено 14 тыс. проверок биографии в связи с совершением сделок по продаже оружия. В течение такого же срока в прошлом году их было 7 тыс. В публикации отмечается, что полиция Пенсильвании также зафиксировала рост числа запросов на проведение проверок в отношении лиц, приобретающих оружие.

Телеканал также приводит слова хозяина оружейного магазина в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) Кимбера Зервика. Он отметил, что произошел резкий скачок спроса на оружие и боеприпасы. По его мнению, он обусловлен, в частности, опасениями граждан относительно того, что в стране может вырасти преступность в свете распространения коронавируса. По сведениям телеканала, длинные очереди у дверей оружейных магазинов были замечены также в штатах Нью-Йорк и Техас. В материале отмечается, что полицейские в некоторых частях страны были вынуждены снизить активность. Они, в частности, иногда не выезжают на место в случае менее серьезных происшествий.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 323 человек.