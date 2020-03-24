В США заявили, что могут расширить список стран, въезд из которых будет запрещен

Американские власти на ежедневной основе изучают данные по числу заразившихся коронавирусом в мире, чтобы в случае ухудшения обстановки в какой-либо из стран ввести запрет на въезд из нее в Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Министерства внутренней безопасности (МВБ) США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие из вас спрашивают, рассматривается ли введение ограничений на въезд из той или иной страны. Ответ - да. И нет даже необходимости называть конкретную страну. Каждый день группа специалистов [по борьбе с коронавирусом] под руководством вице-президента [Майкла Пенса] изучает данные по количеству заболевших по всему миру, и это делается для того, чтобы потенциально изменить наши ограничения, добавить дополнительные ограничения к тем, что уже введены в действие", - сказал он.

При этом, по его словам, пока что нельзя сказать, когда уже введенные ограничения будут сняты. "Мы пообещали, что эти ограничения будут введены на ограниченный промежуток времени, но в настоящий момент трудно сказать, когда их действие может завершиться. Это будет тогда, когда распространение вируса больше не будет представлять угрозы для Соединенных Штатов или наших соседей. Другими словами, когда ситуация в мире начнет возвращаться к норме", - подчеркнул представитель МВБ.

Он отметил также, что те же условия будут применяться и к странам Шенгенской зоны, однако в их случае ограничения могут быть сняты только "со всей зоны одновременно". "Для этого нам надо, чтобы количество новых случаев заражения, конечно же, снижалось, а не как сейчас - увеличивалось. Это основное условие", - пояснил чиновник. По его словам, другие факторы, которые будут приниматься во внимание, - это также способность страны или в данном случае всей Шенгенской зоны как единого целого адекватно оценивать реальное количество случаев заражения, а также состояние системы здравоохранения, "переполнена ли она или же справляется с существующим количеством пациентов".

Запрет на въезд в США

Президент США Дональд Трамп 13 марта ограничил въезд в страну тех, кто побывал в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет также на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев, американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил также, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение своей южной границы с Мексикой и северной границы с Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".