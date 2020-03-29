Трамп одобрил выделение федеральных средств Орегону и Коннектикуту на борьбу с COVID-19

Президент США Дональд Трамп в воскресенье одобрил декларацию о чрезвычайной ситуации в штатах Орегон и Коннектикут, позволяющую выделить средства федерального правительства для помощи местным властям в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера вечером президент Дональд Трамп объявил, что в штате Коннектикут существует масштабная чрезвычайная ситуация, и приказал выделить помощь со стороны федерального правительства <...> для восстановления районов, затронутых пандемией болезни, вызываемой коронавирусом", - говорится в одном из сообщений.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек. В Коннектикуте коронавирус диагностирован более чем у 1,5 тыс. человек, в Орегоне - у 479 человек.

Ранее Трамп подписал аналогичные документы в отношении более чем 15 пострадавших в результате вспышки нового коронавируса американских штатов, в числе которых Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.