В США заявили, что из-за коронавируса в стране могут умереть до 200 тыс. человек

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что в Соединенных Штатах в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фаучи отметил, что в США, исходя из текущей ситуации, "<...> будет от 100 000 до 200 000 случаев" летального исхода. "Заражены будут миллионы людей", - указал он. "Но я думаю, что не стоит строить прогнозы, особенно когда мы говорим о такой постоянно меняющейся величине", - подчеркнул он.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.