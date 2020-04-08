Глава Пентагона назначил новым и.о. министра ВМС США Джеймса Макферсона

Глава Пентагона Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли и назначил на его должность нынешнего заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, министр обороны США написал во вторник на своей странице в "Твиттере".

"Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С согласия президента я назначаю нынешнего заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона на должность исполняющего обязанности министра ВМС", - заявил он.