Нью-Йорк обновил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

США 8 апреля 2020 03:31 (UTC+04:00)
Нью-Йорк обновил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

В американском штате Нью-Йорк, который является центром распространения коронавирусной инфекции в США, за сутки скончался 731 пациент, что стало новым антирекордом с момента распространения COVID-19 в штате. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо 7 апреля. Таким образом, общее число погибших от коронавируса в штате достигло 5489 человек, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он отметил, что количество летальных исходов растет несмотря на то, что к медикам обращаются меньше жителей США. Куомо подчеркнул, что болезнь "убивает уязвимых людей". В группу риска включены пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

В штате Нью-Йорк планируется ввести штраф в размере 1 тысячи долларов за несоблюдение социальной дистанции. В течение ближайших недель власти ожидают новой волны заболеваемости COVID-19, добавил Куомо.

В Нью-Йорке зафиксирована почти половина от общего числа инфицированных в США — всего в Соединенных Штатах насчитывается более 12,2 тыс. умерших от COVID-19. Общее количество инифицированных в стране превышает 385 тысяч человек.

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