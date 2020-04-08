СМИ: певец Джон Прайн умер от осложнений коронавируса
Американский автор и исполнитель песен Джон Прайн умер на 74-м году жизни от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на семью артиста.
По данным издания, коронавирусная инфекция у Прайна была выявлена 17 марта после возвращения из тура по Европе. 26 марта артист был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Джон Прайн исполнял кантри- и фолк-музыку. Музыкант дважды становился обладателем премии Grammy в номинации "Лучший современный фолк-альбом", в 2015 году был включен в Зал славы Grammy. Композиции Прайна исполняли Джонни Кэш, Крис Кристофферсон, Джон Фогерти и другие известные артисты.
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