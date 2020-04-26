Власти США одобрили семь тест-систем на антитела к коронавирусу

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило три новых тест-системы на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, всего в стране зарегистрировано уже семь видов таких тестов, которые позволят выявлять переболевших COVID-19, сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Разрешение было выдано трем компаниям-производителям - DiaSorin, Ortho-Clinical Diagnostics и Autobio Diagnostics. Тем не менее, применять их можно только в специально авторизованных лабораториях.

Телеканал отмечает, что в условиях пандемии коронавируса к тест-системам предъявлялись менее жесткие требования, поскольку, по мнению регулятора, польза массового тестирования превышает потенциальные риски, за что ведомство много критиковали. FDA признает, что тесты всех трех разработчиков могут давать как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне предостерегла правительства стран мира от выдачи так называемых "иммунных паспортов" людям, уже переболевшим COVID-19, что позволило бы не считать их потенциальными носителями вируса. ВОЗ подчеркнула, что доказательств невозможности повторного заболевания COVID-19 нет.

В свою очередь эксперт-иммунолог Энтони Фаучи, входящий в группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, призвал удвоить число проводимых в США тестов на коронавирус, а не на антитела. По его оценкам, сейчас в Соединенных Штатах проводят 1,5-2 млн тестов в неделю.

С таким призывом Фаучи выступил на фоне того, как ряд американских штатов начинают постепенно возвращаться к нормальной жизни в соответствии с трехэтапным планом, представленным Белым домом на прошлой неделе. Массовое тестирование необходимо для своевременного выявления зараженных и контактных лиц и их изоляции. Это позволит властям штатов быстро реагировать на новые вспышки коронавируса, "которые неизбежно произойдут", и при необходимости возвращаться к предыдущему этапу плана.