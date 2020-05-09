Госдеп США реализует план возобновления штатной работы диппредставительств в мире

Госдепартамент США приступил с 1 мая в конфиденциальном порядке к реализации плана поэтапного возобновления штатной работы своих зарубежных представительств во всем мире. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение служебные документы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно им, госсекретарь Майкл Помпео подготовил трехэтапный план возобновления штатной работы американских посольств, генконсульств и торговых миссий, которые перешли на ограниченный режим в связи с распространением в мире заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. План затрагивает около 13 тыс. американских дипломатов и 11 тыс. служащих, устанавливая порядок их поездок, выполнения служебных обязанностей, соблюдения правил индивидуальной защиты от заражения.

"Инструкции предоставляют руководителям высокого ранга в офисах в стране [в США] и в зарубежных форпостах схему, необходимую для того, чтобы уделить приоритетное внимание здоровью и безопасности на рабочих местах, свести к минимуму риски и продолжать выполнять дипломатические задачи", - приводит телеканал ответ на запрос, полученный по электронной почте из Госдепартамента. В каждой отдельной стране пребывания американские дипломаты будут учитывать масштаб распространения вызываемого коронавирусом заболевания, эффективность мер, принимаемых властями страны, и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

О приостановке оказания на регулярной основе визовых услуг в посольствах и консульствах США в большинстве стран мира было объявлено 18 марта на фоне ухудшения ситуации с новым коронавирусом. При этом, как пояснил тогда ТАСС представитель Госдепартамента США, "по мере возможностей посольства и консульства продолжат предоставлять визовые услуги, связанные со срочными и экстренными ситуациями".