Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч

В Соединенных Штатах, по состоянию на 03:00 по московскому времени понедельника, от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний скончались 80 787 человек, число умерших увеличилось на сутки на 750, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Всего в США с начала распространения инфекции зафиксировано 1 367 638 случаев заражения.

В мире, по данным ресурса, инфицированы 4 178 154 человека, 283 734 пациента скончались.

США лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Следом идут Испания, Великобритания и Италия. Россия с более 209 тыс. заболевших занимает пятую строчку.

Несмотря на большое количество заболевших, ряд американских штатов, в которых эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений, начинает возвращаться к нормальной экономической деятельности в соответствии с трехфазным планом администрации президента США.