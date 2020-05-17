В США заявили об обнаружении антител, полностью защищающих клетки от коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics считает, что ее ученым удалось выявить тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из организма в течение четырех дней. Об этом основатель и руководитель этой фирмы со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) Генри Джи рассказал в пятницу телеканалу Fox News Channel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам исследователя, антитело STI-1499 способно "на 100% подавлять" коронавирус и может начать применяться на несколько месяцев раньше срока выхода на рынок вакцины, которая еще не создана. "Мы хотим подчеркнуть, что метод исцеления есть. Имеется решение, работающее на 100%. Если в вашем организме есть антитело нейтрализующего действия, то вам не понадобится соблюдать безопасную дистанцию", - сказал он.

По словам Джи, его ученые за минувшее десятилетие выделили и изучили миллиарды антител, из которых было отобрано несколько сотен наиболее многообещающих видов. Около десятка антител продемонстрировали способность в разной степени эффективно блокировать проникновение коронавируса в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2. А STI-1499 делает это успешно во всех случаях.

"Когда антитело не позволяет вирусу проникнуть в клетку человеческого организма, то вирус не выживает. Если они не могут проникнуть в клетку, то не способны воспроизводиться. Другими словами, вирус в конце концов умирает, если не давать ему проникнуть в клетку", - пояснил исследователь. По его выражению, STI-1499 обволакивает коронавирус и вымывает его из организма за четыре дня без каких-либо побочных эффектов.