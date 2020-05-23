SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9 перед запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщается в Twitter компании.
Испытания состоялись на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал.
SpaceX также опубликовала фотографию с прошедших испытаний.
Отмечается, что запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным состоится 27 мая 16.33 по местному времени (00.33 GMT+4).
Ранее сообщалось, что SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink.
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