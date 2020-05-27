Президент США Дональд Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана, потому что местное население должно уже само защищать свою страну. Об этом политик написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

По словам американского лидера, Соединенные Штаты действуют на афганской территории как полиция, а не боевая сила. Он добавил, что спустя 19 лет присутствия американцев в этой стране афганцы должны уже сами нести полицейскую службу.

«Верните наших солдат домой, но внимательно следите за тем, что происходит, и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо!» — написал Трамп.

В конце апреля СМИ сообщали, что Трамп почти ежедневно в беседах со своими советниками настаивает на полном выводе американских войск из Афганистана из-за опасений вспышки коронавируса в стране.