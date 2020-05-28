Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Американская компания Apple будет сотрудничать с режиссером Мартином Скорсезе над созданием фильма "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на своем сайте журнал Variety со ссылкой на источники.

По его информации, технологическая корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) будет финансировать съемки, а также выступит в качестве творческой студии в процессе производства картины. Источники издания отмечают, что окончательно сделка между Apple и создателями фильма еще не заключена, однако это может произойти "в ближайшие дни".

Ранее сообщалось о том, что представители Скорсезе ведут переговоры с Apple и сервисом потокового видео Netflix о финансировании и дальнейшем показе его нового проекта с участием голливудских актеров Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Газета The Wall Street Journal отмечала, что руководство киностудии Paramount Pictures, согласившейся на производство нового фильма Скорсезе, сетовало на слишком большие затраты на проект, которые достигли $200 млн.

Новый фильм американского режиссера "Убийцы цветочной луны" является экранизацией одноименного бестселлера 2017 года, принадлежащего перу американского журналиста Дэвида Гранна. В книге рассказывается история убийства племени осейджи в 1920-е годы в штате Оклахома, обладавшего большими запасами нефти.