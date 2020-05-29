Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю 29 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 29 мая пресс-конференцию по Китаю, передает Trend со ссылкой на ТАСС .

Пресс-конференция может быть посвящена подготовке Китаем законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга.