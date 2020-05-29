Руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о соцсетях

Руководство американской компании Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей реакционным и политизированным. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовано на официальной странице компании в одноименной социальной сети.

"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству", - указывается в заявлении. Руководство Twitter подчеркнуло, что "раздел 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях". "Попытки в одностороннем порядке нарушить его угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете". - указывается в заявлении.

Трамп в четверг подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. "Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой", - указал американский лидер. "Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций, - сказал Трамп. - Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение".

По утверждению президента, социальные сети до подобного указа "могли делать все, что захочется". Глава Белого дома поручил Федеральной комиссии по торговле контролировать соблюдение данными сайтами запрета участвовать в каких-либо "вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле действиях".