Почти 200 человек арестованы в ходе протестов в Хьюстоне

Полиция Хьюстона (штат Техас) арестовала почти 200 участников протестов, возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом в субботу сообщила полиция города на своей странице в Twitter, передает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши офицеры произвели около 200 арестов тех, кто принимал участие в незаконных собраниях на протяжении вчерашнего дня и ночи. Большинству будут предъявлены обвинения в блокировании дорог", - говорится в сообщении полиции. В ходе протестов четверо полицейских получили ранения, восемь автомобилей полиции были повреждены.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.