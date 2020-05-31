Илон Маск: Человечество может гордиться Crew Dragon

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться космическим кораблем Crew Dragon. Своими мыслями изобретатель поделился на брифинге после старта к МКС созданного его компанией корабля с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По мнению главы SpaceX, его захлестывают эмоции и этот запуск должен найти отклик "у всех тех, кто в душе исследователь".

"Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением", - подчеркнул Маск.

Он отметил, что теперь главной задачей является безопасно вернуть астронавтов на Землю "и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.

Маск также ответил на вопрос о том, когда планируется полет к Луне. Изобретатель оказался настроен оптимистично.

"Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года", - сказал глава SpaceX.

Маск считает, что сейчас человечество делает первый шаг на пути к Марсу, к тому, чтобы стать межпланетной цивилизацией.

"Если доступ на околоземную орбиту станет обычным делом, то тысячи, а возможно, и миллионы людей смогут отправиться на другие планеты. И после того, что произошло сегодня, это становится все более реальной возможностью", - сказал глава SpaceX.

Ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами на борту стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу, 30 мая, в 23:22 (GMT+4).

Сrew Dragon успешно вышел на орбиту и начал самостоятельный полет. На воскресенье запланирована стыковка с Международной космической станцией.

Старт должен был состояться 27 мая, однако его перенесли из-за плохих погодных условий.

Нынешний запуск стал первым пилотируемым полетом с территории США с 2011 года, когда была закрыта программа Space Shuttle.