Президент Южной Кореи выразил готовность принять приглашение на саммит G7 в США
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о своей готовности принять приглашение на встречу Группы семи (G7). Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Агентство не уточняет, когда именно состоялся разговор.
Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечилось 80, скончалось 5 человек - Оперативный штаб
За первые 4 месяца 2020 года объем перевалки грузов из Египта через порты Турции превысил 6 млн тонн
Люди, которые не носят защитные маски, считают себя такими бесстрашными? - народный артист Рамиз Новруз
Определяется состав страховщиков, участвующих в формировании управляющей компании Фонда агрострахования Азербайджана
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR возглавило рейтинг ТОП-10 госкомпаний по объемам экспорта
Расим Джафар: Деятели культуры своим примером должны показывать, что необходимо носить защитные маски
Али Гусейнли: Решение о штрафах за неношение масок направлено исключительно на защиту здоровья граждан