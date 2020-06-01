Президент Южной Кореи выразил готовность принять приглашение на саммит G7 в США

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о своей готовности принять приглашение на встречу Группы семи (G7). Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство не уточняет, когда именно состоялся разговор.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.